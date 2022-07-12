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Дубовой: торг по поводу Авдеевки закончится разгромом последних дееспособных ВСУ

Силовые структуры

Когда российские войска разберутся с украинскими националистами в Славянске и Краматорске, начнётся торг по поводу Авдеевки.

Дубовой: торг по поводу Авдеевки закончится разгромом последних дееспособных ВСУ

Либо ВС РФ их там всех уничтожают, либо частично каким-то способом нацисты оттуда убегут. Об этом сообщил военкор Геннадий Дубовой.

"Я думаю, что мы их там уничтожим, потому что в Авдеевке остались только кадровые, жестко мотивированные, подготовленные артиллеристы, которые прекрасно информированы о происходящем и намеренно бьют по мирным городам, выполняя политическую волю своего руководства. Это государственный террор. Они в Авдеевке будут держаться до конца, останется их только уничтожать", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал эксперт.

По оценкам аналитиков, в Авдеевке у бандеровцев действительно сильное укрепление, а значит, командование ВС РФ не будет просто так жертвовать своими бойцами. Сейчас проводится контрбатарейная борьба, которая уже намного эффективней, чем была ранее, отметил Дубовой.

"Главное, это Славянск, Краматорск и Авдеевка. Пока мы не ликвидируем тамошние нарывы, они не перестанут держать под постоянным напряжением и убивать мирных жителей", — подчеркнул военный корреспондент.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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