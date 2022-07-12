Мирошник: союзные силы намерены освободить Северск с минимальными потерями

Союзные силы создают все условия, чтобы освободить Северск в Донецкой Народной Республике с минимальными потерями. Об этом заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что военные РФ и ЛДНР могут взять этот город уже в ближайшее время по аналогии с Лисичанском.

"Я очень верю в то, что Северск тоже будет взят и взят с минимальными потерями, с минимальным кровопролитием с нашей стороны", — сказал Мирошник.

Он подчеркнул: после освобождения Северска союзные силы будут развивать движение в сторону Славянска, а затем, скорее всего, в сторону Краматорска.

Ранее Мирошник сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже чувствуют подход российской армии к Северску, поэтому постепенно выводят из города свои формирования.