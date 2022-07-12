Нарышкин: мечтающая захватить Украину Польша нервничает из-за разоблачения

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что польские чиновники переживают из-за распространения информации об их планах получить часть территории Украины

"Поступающие в Службу данные свидетельствуют о нервозной реакции руководства Польши", — подчеркнул глава СВР.

По словам директора службы, представители Варшавы надеялись, что из-за напряжённости в мире власти США, Украины и РФ не раскроют подготовку Польши к захвату чужой страны. Сейчас политики пытаются скрыть эти данные, представить их как слухи, отметил Нарышкин. Также он рассказал о негативной реакции кураторов Варшавы на её многолетнее желание аннексировать украинские земли.

Ранее политолог Олег Шабров объяснил для Pravda.Ru, зачем польским чиновникам "расчленять" Украину. По мнению специалиста, таким образом Варшава пытается усилить своё влияние на международной арене.