Девушка-военнослужащая ВС РФ из Волгограда погибла в ходе СВО на Украине

Ефрейтор ВС РФ Анастасия Савицкая из Волгограда погибла в ходе СВО на Украине.

Председатель городского совета ветеранов Александр Струков сообщил, что ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая погибла на Украине в ходе специальной военной операции (СВО). Сообщается, что похороны Анастасии пройдут 13 июля.

Знакомые погибшей рассказали корреспондентам V1.RU, что Анастасия с детства мечтала служить в армии и в 18 лет подписала контракт.

"Участие в специальной операции был ее выбор", — рассказали знакомые погибшей.

Прощание с Анастасией Савицкой пройдёт в зале прощаний на Землячки, 13 июля.