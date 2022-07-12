Ефрейтор ВС РФ Анастасия Савицкая из Волгограда погибла в ходе СВО на Украине.
Председатель городского совета ветеранов Александр Струков сообщил, что ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая погибла на Украине в ходе специальной военной операции (СВО). Сообщается, что похороны Анастасии пройдут 13 июля.
Знакомые погибшей рассказали корреспондентам V1.RU, что Анастасия с детства мечтала служить в армии и в 18 лет подписала контракт.
"Участие в специальной операции был ее выбор", — рассказали знакомые погибшей.
Прощание с Анастасией Савицкой пройдёт в зале прощаний на Землячки, 13 июля.
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