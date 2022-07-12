В Великобритании предсказали провал контрнаступления ВСУ

Старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг уверен, что контрнаступление украинской армии на юге страны не приведёт ВСУ к успеху.

Джек Уотлинг в статье для британского издания "The Independent" объяснил, что руководству ВСУ не следовало сообщать во всеуслышание о своих планах переходить в контрнаступление. Он отметил, что украинская армия потеряла такое преимущество, как "эффект неожиданности". Аналитик считает, что российские военные успеют подготовиться для того, чтобы отразить атаки ВСУ.

Эксперт не верит в успех украинской армии, так как им, по мнению Уотлинга, не хватает превосходства в тяжёлой технике, артиллерии и самолётах.

Ранее вице-премьер по реинтеграции Украины Ирина Верещук попросила граждан эвакуироваться из регионов, находящихся под контролем ВС РФ, так как ВСУ переходит в контрнаступление.