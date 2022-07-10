Украина грозит контрнаступлением и призывает граждан эвакуироваться с юга страны

Вице-премьер по реинтеграции Украины Ирина Верещук просит граждан покинуть регионы, находящиеся под контролем ВС РФ, так как ВСУ переходит в контрнаступление.

Верещук не назвала дату, когда армия Украины пойдёт освобождать территории, однако призвала спасаться с территорий, на которых планируют вести бои.

"Наша армия начинает контрнаступление. Я не знаю, в каких это будет временных рамках, но точно знаю, что там (в городах предполагаемого театра военных действий) точно не должно быть женщин и детей", — сказала Верещук.

Представитель украинского правительства отметила, что мирное население не должно стать "живым щитом".

"Очевидно, что враг должен быть уничтожен. Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, поэтому мы призываем срочно эвакуироваться", — объяснила вице-премьер

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинская армия истощена и несёт огромные потери.