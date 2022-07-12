СВО на Украине не станет фактором для распространения ядерного оружия в мире

В 1994 году Киев отдал свой ядерный потенциал России, согласно Будапештского меморандума. Условием было соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины. В 2014 году произошло воссоединение РФ с Крымом, которое Запад и Украина восприняли за аннексию. Многие аналитики и эксперты считают, что не стоило Киеву отказываться от ядерного оружия, но всё не так однозначно, считает обозреватель Project Syndicate Джозеф Най.

На сегодняшний день 9 стран мира состоят в "Ядерном клубе" (США, РФ, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Израиль, Пакистан и КНДР). Но есть "пороговые" государства, которые имеют потенциал для создания ядерного оружия в кротчайшие сроки. Одна часть западных экспертов считает, что его распространение — это хорошая идея. Благодаря ему мир станет более стабильным, так как сейчас обстановка больше походит на вооружённых "волков" и безоружных "кроликов". По их мнению, если бы Украина располагала подобным оружием, то Россия не начала бы спецоперацию. Но СВО не проходила бы как-то иначе при наличии у Киева ядерного потенциала, ведь для его применения нужна длительная предварительная работа.

Другие аналитики уверены, что всё ядерное оружие на планете нужно ликвидировать. В 2021 году в силу вступил Договор ООН о Запрете ядерного оружия. Его подписали на данный момент 86 стран и 66 сторон, но ни одно из той девятки в этом списке нет. По мнению данной части экспертов, увеличение столь опасного для всего человечества оружия приведёт к увеличению военных конфликтов.

Украинский ситуация не столь важна для того, чтобы появилась угроза ядерной войне, пишет Project Syndicate. СВО не нанесла ущерб Договору ООН о нераспространении ядерного оружия и другие страны едва ли захотят обладать ядерным потенциалом, делая выводы из ситуации на Украине.