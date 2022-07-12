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СВО на Украине не станет фактором для распространения ядерного оружия в мире

Силовые структуры

В 1994 году Киев отдал свой ядерный потенциал России, согласно Будапештского меморандума. Условием было соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины. В 2014 году произошло воссоединение РФ с Крымом, которое Запад и Украина восприняли за аннексию. Многие аналитики и эксперты считают, что не стоило Киеву отказываться от ядерного оружия, но всё не так однозначно, считает обозреватель Project Syndicate Джозеф Най.

СВО на Украине не станет фактором для распространения ядерного оружия в мире

На сегодняшний день 9 стран мира состоят в "Ядерном клубе" (США, РФ, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Израиль, Пакистан и КНДР). Но есть "пороговые" государства, которые имеют потенциал для создания ядерного оружия в кротчайшие сроки. Одна часть западных экспертов считает, что его распространение — это хорошая идея. Благодаря ему мир станет более стабильным, так как сейчас обстановка больше походит на вооружённых "волков" и безоружных "кроликов". По их мнению, если бы Украина располагала подобным оружием, то Россия не начала бы спецоперацию. Но СВО не проходила бы как-то иначе при наличии у Киева ядерного потенциала, ведь для его применения нужна длительная предварительная работа.

Другие аналитики уверены, что всё ядерное оружие на планете нужно ликвидировать. В 2021 году в силу вступил Договор ООН о Запрете ядерного оружия. Его подписали на данный момент 86 стран и 66 сторон, но ни одно из той девятки в этом списке нет. По мнению данной части экспертов, увеличение столь опасного для всего человечества оружия приведёт к увеличению военных конфликтов.

Украинский ситуация не столь важна для того, чтобы появилась угроза ядерной войне, пишет Project Syndicate. СВО не нанесла ущерб Договору ООН о нераспространении ядерного оружия и другие страны едва ли захотят обладать ядерным потенциалом, делая выводы из ситуации на Украине.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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