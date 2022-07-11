Сайгин опроверг слухи по поводу применения ядерного оружия и мобилизации в РФ

В Сети регулярно появляется информация о том, что Вашингтон вынуждает Москву применить в ходе военной спецоперации ядерное оружие, в результате чего будет спровоцирован полномасштабный вооружённый конфликт, и наступит объявление всеобщей мобилизации в России.

"Объявление мобилизации в России будет означать автоматическое объявление мобилизации сначала в Восточной Европе, а затем и по всему блоку НАТО. Потому что если перед вами начинает вырастать армия в 4-5 миллионов человек, то сразу ребром встаёт вопрос, куда она может двинуться дальше, — высказал свою точку зрения политолог Александр Сайгин в беседе с порталом "Блокнот".

Эксперт отметил, что сложности могут возникнуть со снабжением, поскольку любые склады имеют свойство исчерпываться. Поэтому не исключено, что будет необходим ввод новых мощностей для производства вооружения.

По мнению Сайгина, вероятность применения ядерного оружия на Украине равна нулю и обсуждение этой информации можно увидеть только в Телеграм-каналах.

"Достаточно ознакомиться с ядерной доктриной РФ", — отметил он.