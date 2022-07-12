В Интернете показали боевой модуль "Арбалет-ДМ", который состоит на службе группировки "О" российских войск.
Оснащен модуль 12,7-миллиметровым пулемётом и тепловизионной видеокамерой.
Спецназ российской группировки "О" в ходе спецоперации применяет роботизированный пулемётный боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ". Установлено вооружение на бронированном автомобиле "Тигр", сообщает "Русская Весна".
Дальность обнаружения и распознавания потенциальной цели не менее 2,5 километра. Видео работы спецназа с данным модулем представили военкоры.
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