В Сети показали "Арбалет-ДМ" на службе группировки "О" армии России

В Интернете показали боевой модуль "Арбалет-ДМ", который состоит на службе группировки "О" российских войск.

Оснащен модуль 12,7-миллиметровым пулемётом и тепловизионной видеокамерой.

Спецназ российской группировки "О" в ходе спецоперации применяет роботизированный пулемётный боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ". Установлено вооружение на бронированном автомобиле "Тигр", сообщает "Русская Весна".

Дальность обнаружения и распознавания потенциальной цели не менее 2,5 километра. Видео работы спецназа с данным модулем представили военкоры.

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