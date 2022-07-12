Украинский политолог: задача США максимально продлить гибель ВСУ

В США понимают, что единственная польза от Украины — это ценой украинской армии сдерживать Россию столько времени, сколько это будет возможным.

Об этом в эфире сообщил украинский политолог Андрей Золотарёв.

"США ведут такую политику сдерживания. Чтобы не дай бог война, конфликт не вышел из-под контроля", — заявил эксперт из Незалежной.

На вопрос, "политика ли это сдерживания или длительная игра на истощение самой РФ ценой Украины", он ответил, что это так Запад сдерживает Россию ценой украинских бойцов.

"Увы, но это так. Я думаю, если бы США делали ставку на победу Украины на поле боя, то системы ПВО нам давали бы не со скрипом. В конце концов, не хотите Patriot? Можно было бы изначально — у американцев огромный запас на базах хранения авиатехники", — подытожил Золотарёв.