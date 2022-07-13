Филипоненко: ВСУ начиняли мины мусором, чтобы вызвать гангрену у раненых

В Северодонецке во время боёв украинские военные применяли мины, начинённые строительным мусором, который при попадании в тело вызывает нагноения и гангрену. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В ходе пресс-тура, организованного Минобороны РФ, он пояснил, что такое оборудование не может убить человека на месте, но множественные осколки способны серьёзно ухудшить состояние здоровья бойца.

"Совершенно нетривиальный с виду носок, однако ВСУ использовали его следующим образом: набирали в него обломки стройматериалов (щебень, стеклобетон), устанавливали посредством электродетонаторов на тротиловую шашку и использовали как самодельные взрывные устройства", — сказал Филипоненко.

Он подчеркнул: зачастую осколки обычных боеприпасов извлекают разными способами, например, магнитом, однако со строительным мусором такую процедуру проделать невозможно.

Как отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР, в дальнейшем боец, пострадавший от мины ВСУ, может столкнуться с заражением крови, гангреной, сепсисом и прочими опасными заболеваниями.