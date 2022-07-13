Рогов предупредил ВСУ о возмездии за обстрелы Запорожской и Херсонской областей

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал не оставлять безнаказанными обстрелы освобождённых территорий со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, Киев ждёт возмездие за агрессивные действия.

"Однозначно, возмездие будет, потому что подобные действия оставлять безнаказанными нельзя", — сказал представитель ВГА в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что жители Запорожской области просят нанести ответные удары по позициям ВСУ. Рогов подчеркнул: гражданское население понимает, кто создаёт невыносимые условия для их жизни.

Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала Новую Каховку в Херсонской области. В городе взорвались склады с селитрой, повреждены больница, частные дома и городская инфраструктура. Кроме того, в Энергодаре Запорожской области ВСУ применили дрон-камикадзе в жилом массиве.