ВСУ нанесли массированный удар по Луганску из американской РСЗО HIMARS

Украинские военные нанесли массированный удар по Луганску с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК.

В ведомстве пояснили, что в общей сложности Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили девять ракет. По информации ТАСС, в ночь на 13 июля примерно в 23:50 (время совпадает с московским) жители Луганска услышали первую серию мощных взрывов.

Громкие звуки раздались в районе населённых пунктов Александровка и Металлист.

Кроме того, корреспондент агентства отметил, что в результате ударов ВСУ к северу от Луганска начался крупный пожар. Перед атакой со стороны украинской армии в небе над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары с помощью РСЗО HIMARS по Новой Каховке. В городе повреждены больница, жилые дома и другая инфраструктура.