Глава ВГА Леонтьев: ВСУ нанесли удар по Новой Каховке по приказу Зеленского

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Новой Каховке по приказу президента страны Владимира Зеленского, убеждён руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Он предположил, что среди погибших в результате атаки есть те, которые голосовали за Зеленского. Глава ВГА назвал события, произошедшие в ночь на 12 июля, катастрофой для мирного города.

"К большому сожалению и негодованию, это было сделано по приказу президента страны, за которого люди, которые погибли в том числе, голосовали", — сказал Леонтьев в интервью РИА Новости.

Во время удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой. В городе повреждены больница, частные дома и городская инфраструктура.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские военные атаковали Новую Каховку с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.