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Евсеев: ВС РФ не остановили атаку на Новую Каховку из-за разрозненных ударов ВСУ

Силовые структуры

Российские войска не смогли предотвратить атаку украинских боевиков на Новую Каховку, поскольку ВСУ наносили удары сразу по нескольким направлениям. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

Евсеев: ВС РФ не остановили атаку на Новую Каховку из-за разрозненных ударов ВСУ

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке с помощью американских систем залпового огня HIMARS. В результате атаки взорвались хранилища с селитрой, повреждены объекты городской инфраструктуры. Есть погибшие и множество пострадавших.

"По мере того как ВСУ терпят поражение на фронте, и неумолимо приближается время полного освобождения Донбасса, Украина идёт на подобного рода действия. Она использует западное оружие", — сказал Евсеев в интервью "Украина.ру".

Эксперт убеждён, что все действия украинской армии курируются британскими спецслужбами. Именно поэтому Россия может принять те меры, которые посчитает нужным, в том числе объявить войну Украине, заключил Евсеев.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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