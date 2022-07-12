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Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ

Силовые структуры

Ночная атака ВС Украины в Новой Каховке привела к жертвам. Точное количество пострадавших неизвестно, но появилась информация об извлечении шестерых детей из-под завалов. Семеро человек считаются пропавшими без вести. Военный эксперт Юрий Кнутов ответил на волнующий вопрос: почему российская ПВО не смогла отразить удары?

Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ

Уже известно, что работала американская РСЗО HIMARS. Выстрелы шли по наведению со спутника с системой GPS. Поэтому ракета попала точно в цель, нанеся большие разрушения.

"Использовали такую тактику скорее всего: стреляли ракетами "СМЕРЧ", наши ПВО работают по ним, следом в конце пускали HIMARS. Последние уже идут беспрепятственно и достигают цели, его нечем перехватывать, потому что комплексы заняты", — раскрыл военную хитрость ВСУ Кнутов в беседе с изданием "Украина.ру".

Такая тактика применялась в Карабахе азербайджанцами. Армяне сбивали кукурузники со взрывчаткой, тратя ракеты, а следом запускали "Байрактары", которые сбивать уже было нечем, рассказал эксперт.

Российские ПВО сбивают HIMARS, им под силу даже гиперзвуковые ракеты, но в данном случае было непонятно какая цель главная, "не успели обработать", сообщил Кнутов. ВС РФ нужно отрабатывать определение отличий между "Смерчем" и HIMARS по отметкам. Для этого нужны тренировки и навык, говорит эксперт.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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