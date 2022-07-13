Леонков о том, где Киев “прячет” миллион бойцов: “Это не орда с палками"

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о способности ВСУ "вернуть юг страны” — обычный популизм.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, миллион боевиков, которых якобы намерены отправить в контрнаступление "возвращать юг”, невозможно спрятать. Возможно, это число общее, заявил аналитик, сославшись на статистику Запада, которая утверждает, что Украина "положила" в ходе боёв "около миллиона человек" и понесла огромные потери.

Но миллион человек — это не только люди, но и радиолокационные станции, артиллерия, машины, миномёты.

"Это не какая-то орда с палками, которая пронесется и всех "разгонит”. А техника — где она вся? Если люди говорят, что у них на фронте не хватает техники, у них не хватает артиллерии. А у миллиона всё это в изобилии?" — цитирует Леонкова "Украина.ру".

ВС РФ сейчас продолжают работать за линией фронта, громят склады и технику. Такому количеству войск невозможно остаться незамеченными, подытожил эксперт.