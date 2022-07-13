Заявления президента Украины Владимира Зеленского о способности ВСУ "вернуть юг страны” — обычный популизм.
Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, миллион боевиков, которых якобы намерены отправить в контрнаступление "возвращать юг”, невозможно спрятать. Возможно, это число общее, заявил аналитик, сославшись на статистику Запада, которая утверждает, что Украина "положила" в ходе боёв "около миллиона человек" и понесла огромные потери.
Но миллион человек — это не только люди, но и радиолокационные станции, артиллерия, машины, миномёты.
"Это не какая-то орда с палками, которая пронесется и всех "разгонит”. А техника — где она вся? Если люди говорят, что у них на фронте не хватает техники, у них не хватает артиллерии. А у миллиона всё это в изобилии?" — цитирует Леонкова "Украина.ру".
ВС РФ сейчас продолжают работать за линией фронта, громят склады и технику. Такому количеству войск невозможно остаться незамеченными, подытожил эксперт.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.