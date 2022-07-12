Сладков: "У нас появились ракеты, которые похоронят наступление ВСУ"

ВС РФ в спецоперации на Украине ещё не применяли весь арсенал ракет и бомб.

Об этом сообщил журналист Александр Сладков.

Военный корреспондент признал довольно грамотную информвойну со стороны Киева, но полагает, что при необходимости Россия готова задействовать тяжелое вооружение для остановки обещанного контрнаступления националистов.

По словам военкора, бандеровцы постоянно совершают диверсии на линии фронта — пытаются прорвать линию, ударить побольнее.

"Но концентрация такого количества войск, у нас были БМ-13 "Катюши", которые стреляли на расстояние. А сейчас у нас есть ракеты, которые могут одновременно всех похоронить этих людей, приспособленных для наступления", — заявил Сладков и добавил, что "мы ждём".

Россия много чего не применяла в специальной операции: не применяла оперативные ракеты, не применяла "Воеводу" с неядерными запасами, не применяла многие и многие ракеты воздух-земля, не применяла ракеты морские, в полном масштабе не применяли девятитонные бомбы, перечисляет журналист.

"Я разговаривал с пленными на прошлой неделе, которые сидели на "Азовстали" и ждали, пока им разрешат превратиться в пленных. И, дождавшись этого, вышли... Они рассказывали мне, что самое страшное — это авиационные бомбы. Не ракеты, не ПТУРы, не СПГ-9, не гранатомёты РПГ-7, а именно бомбы. Мы тоже не так часто применяем их", — рассказал Сладков.