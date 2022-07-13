Глава ДНР: союзные силы продвигаются в направлении Северска и Соледара

Союзные силы РФ и ЛДНР постепенно продвигаются в направлении Северска и Соледара. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, определённые успехи наблюдаются в районе Угледара, однако наступление развивается не так быстро, как хотели бы военные.

"Что касается, Северска и Соледара, то в этом направлении подразделения союзных сил продолжают продвигаться", — отметил Пушилин.

При этом он подчеркнул: ситуация на фронте остаётся напряжённой. Как пояснил глава ДНР, союзные войска делают всё для того, чтобы украинские боевики не успевали доставлять оборудование и боеприпасы для нанесения ударов по населённым пунктам Донбасса.

Ранее посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что командование украинской армии спешно выводит из Северска самые боеспособные формирования ВСУ.