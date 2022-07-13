Союзные силы РФ и ЛДНР постепенно продвигаются в направлении Северска и Соледара. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, определённые успехи наблюдаются в районе Угледара, однако наступление развивается не так быстро, как хотели бы военные.
"Что касается, Северска и Соледара, то в этом направлении подразделения союзных сил продолжают продвигаться", — отметил Пушилин.
При этом он подчеркнул: ситуация на фронте остаётся напряжённой. Как пояснил глава ДНР, союзные войска делают всё для того, чтобы украинские боевики не успевали доставлять оборудование и боеприпасы для нанесения ударов по населённым пунктам Донбасса.
Ранее посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что командование украинской армии спешно выводит из Северска самые боеспособные формирования ВСУ.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.