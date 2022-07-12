Командование украинской армии спешно выводит самые боеспособные формирования ВСУ из Северска. На данный момент к городу вплотную приближаются объединённые силы России и Донбасса.
Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.
Он отметил, что для защиты Северска хотят оставить совсем необстрелянных, только что мобилизованных солдат, а также боевиков теробороны.
"Основные войска, которые представляют из себя реальную силу, которые обучены, которые умеют что-то делать, они отводятся”, — заявил посол ЛНР.
По словам Мирошника, армия России и силы ЛДНР надеются освободить город Северск без лишних разрушений и жертв. По словам эксперта, контроль над населённым пунктом можно получить таким же путём, как и в Лисичанске.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.