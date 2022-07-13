Pucará Defensa: ВС РФ продвигаются в тыл укреплённого ВСУ Краматорска

Рубеж, который находится под контролем ВСУ между Славянском, Краматорском, Константиновкой и Бахмутом, является последней линией обороны киевского режима на севере Донбасса. Укрепрайоны в регионе тщательно возводились на протяжении восьми лет.

Несмотря на это, западные эксперты опасаются, что украинская группировка может быть окружена, поскольку российские войска добились значительных успехов в регионе.

"Русские стремятся перерезать железную дорогу на Славянск, а также продвигаются в тыл сильно укреплённого Краматорска. Это плохая новость для Киева", — заявили аналитики Pucará Defensa.

Эксперты отметили, что союзные войска России и Народной милиции в ходе военной спецоперации по защите Донбасса получили большое преимущество в численности войск. В состав союзных сил входят 108 батальонно-тактических групп, в то время как у ВСУ в этом регионе осталось всего 60 БТГ, которые фактически превратились в обычные батальоны.