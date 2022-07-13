Российские войска в ходе спецоперации ликвидировали более 100 боевиков из украинского националистического батальона "Кракен"*. Об этом заявили в Минобороны России.
Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в своём Телеграм-канале, что после тяжёлых потерь командиры нацбата приняли решение оставить позиции в Харьковской области.
Ранее один из главарей "Кракена"* с позывным "Чили" заявил, что в регионе идут тяжёлые бои.
"Но ничего, это мы сдержим", — пообещал украинский боевик.
*украинское националистическое формирование, запрещённое на территории РФ.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.