Боевики нацбата "Кракен"* в Харьковской области отступили после крупных потерь

Российские войска в ходе спецоперации ликвидировали более 100 боевиков из украинского националистического батальона "Кракен"*. Об этом заявили в Минобороны России.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в своём Телеграм-канале, что после тяжёлых потерь командиры нацбата приняли решение оставить позиции в Харьковской области.

Ранее один из главарей "Кракена"* с позывным "Чили" заявил, что в регионе идут тяжёлые бои.

"Но ничего, это мы сдержим", — пообещал украинский боевик.

*украинское националистическое формирование, запрещённое на территории РФ.