Попов: подписанные Путиным и Зеленским документы говорят о разделе Украины

Два документа, на днях подписанные в России и на Украине, могут свидетельствовать о том, что власти этих стран приняли решение об украинской территории после окончания спецоперации.

Об этом сообщил эксперт Дмитрий Попов.

Российский президент Владимир Путин недавно подписал указ, позволяющий всем украинцам без лишней волокиты получить российское гражданство. Нужно просто посетить отдел МВД РФ и подать заявление.

А украинский лидер Владимир Зеленский в это же время внёс в Верховную Раду Украины законопроект об особом статусе граждан Польши на территории Незалежной, пишет аналитик для "Московского комсомольца”.

"Незамысловатый выбор остался за украинскими властями или за их гражданами. Наступающая реальность может не всем нравиться, она может быть оформлена "юридически” не сразу (а может и не через десятилетия), но ее придется принять”, — подчеркнул обозреватель.

По словам Попова, становится всё более очевидным, что западная часть Украины должна стать защищённой территорией для Польши.