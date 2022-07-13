Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Марочко об ударе ВСУ по Луганску: подлая и фашистская тактика
Арестович подтвердил удар ВСУ по Луганску с помощью РСЗО HIMARS
Пушилин: американские власти не связывались с Донецком по поводу наёмников
Леонков: у союзных сил профессионализм растёт, а у ВСУ падает
Пушилин: РСЗО Himars существенно не меняют ситуацию на фронте для ВСУ
МО: ВКС России уничтожили 350 военных ВСУ на судостроительном заводе в Николаеве
"Все в порт": Беглов, возможно, придумал новую коррупционную схему
Шафран: украинским конфликтом США убивают свою страну
ВС РФ ликвидировали группу диверсантов из Киева в Харьковской области

Попов: подписанные Путиным и Зеленским документы говорят о разделе Украины

Силовые структуры

Два документа, на днях подписанные в России и на Украине, могут свидетельствовать о том, что власти этих стран приняли решение об украинской территории после окончания спецоперации.

Попов: подписанные Путиным и Зеленским документы говорят о разделе Украины

Об этом сообщил эксперт Дмитрий Попов.

Российский президент Владимир Путин недавно подписал указ, позволяющий всем украинцам без лишней волокиты получить российское гражданство. Нужно просто посетить отдел МВД РФ и подать заявление.

А украинский лидер Владимир Зеленский в это же время внёс в Верховную Раду Украины законопроект об особом статусе граждан Польши на территории Незалежной, пишет аналитик для "Московского комсомольца”.

"Незамысловатый выбор остался за украинскими властями или за их гражданами. Наступающая реальность может не всем нравиться, она может быть оформлена "юридически” не сразу (а может и не через десятилетия), но ее придется принять”, — подчеркнул обозреватель.

По словам Попова, становится всё более очевидным, что западная часть Украины должна стать защищённой территорией для Польши.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ

Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.

Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Политика. Новости и аналитика
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Мир. Новости мира
SCMP: США обошли Россию в игре великих держав с помощью Украины
Силовые структуры
Алёхин: ВСУ удалось обстрелять Белгород из-за нанесения массированного удара
Игорь Латунский Ветеран КГБ Марин: книги про разведчиков — чушь собачья Игорь Латунский Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова Александр Трубин Таджикистан попытается урегулировать конфликт в Афганистане при помощи переговоров Александр Трубин
Мир. Новости мира
Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ
Силовые структуры
Владимир Зеленский рассчитывает победить РФ в СВО руками поляков
Подоляка: русские разнесут польскую армию — так закончится СВО
Силовые структуры
Подоляка: русские разнесут польскую армию — так закончится СВО
Последние материалы
На Украине с 1 октября мобилизуют женщин, имеющих нужные Минобороны профессии
Попов: подписанные Путиным и Зеленским документы говорят о разделе Украины
Город отдан на растерзание – активистка о составе ВООПИиК Петербург
Балицкий: системы ПВО сбивают ракеты ВСУ во избежание ущерба для Запорожской АЭС
Намерение Киева признать Ичкерию* изрядно повеселило Кадырова
Они возвращаются: уехавший в Израиль Максим Леонидов даст концерты в Москве
Шурыгин: Украине иностранные наёмники нужны для идеологической вывески
Бербок: письмо звёзд ФРГ с призывом прекратить огонь на Украине вызывает тревогу
NI: конфликт на Украине спровоцировал войну внутри США
Bloomberg: поставки нефти из России на Ближний Восток достигли пика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников