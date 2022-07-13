ВС РФ предупредили Польшу, что в случае провокации будут бить по её аэродромам

Варшаве сделали последнее предупреждение, что если Вооружённые силы Украины посмеют ударить по Крымскому мосту, то российские ракеты полетят "работать" по польским аэродромам.

Об этом сообщает "Донбасс Сегодня".

"MI-6 передали новые разведданные в Офис Президента и Генштаб о планах российских войск наносить удары по военным аэродромам в Польше, если Украина начнёт наносить ракетные удары по военным объектам в России и Крымскому мосту. Нас ещё раз предупредили о недопустимости использования западных ракетных систем залпового огня для ударов по территории РФ", — пишет Telegram-канал "Резидент".

Напомним, ранее ВСУ пригрозили ударить американскими ракетами РСЗО по Крымскому мосту. После этого объединённые силы РФ и ЛДНР уничтожили западные установки, которые потенциально опасны для моста, связывающего полуостров Крым с материковым Темрюком.