Варшаве сделали последнее предупреждение, что если Вооружённые силы Украины посмеют ударить по Крымскому мосту, то российские ракеты полетят "работать" по польским аэродромам.
Об этом сообщает "Донбасс Сегодня".
"MI-6 передали новые разведданные в Офис Президента и Генштаб о планах российских войск наносить удары по военным аэродромам в Польше, если Украина начнёт наносить ракетные удары по военным объектам в России и Крымскому мосту. Нас ещё раз предупредили о недопустимости использования западных ракетных систем залпового огня для ударов по территории РФ", — пишет Telegram-канал "Резидент".
Напомним, ранее ВСУ пригрозили ударить американскими ракетами РСЗО по Крымскому мосту. После этого объединённые силы РФ и ЛДНР уничтожили западные установки, которые потенциально опасны для моста, связывающего полуостров Крым с материковым Темрюком.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.