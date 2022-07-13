Леонков: у союзных сил профессионализм растёт, а у ВСУ падает

Российские Вооружённые Силы повышают профессионализм в результате специальной операции на Украине. А вот украинская армия теряет силы из-за контртактики союзных сил.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, новая тактика националистов предполагает не заходить в города, а располагаться вокруг них, чтобы, если ВС РФ войдут, их тут же окружить. Но она оказалась крайне неэффективной

"На любую тактику можно придумать контртактику. Но по сравнению с мариупольской операцией, освобождение лисичанского и северодонецкого направлений было проведено быстрее и с лучшими результатами. Профессионализм союзной армии у нас растёт от боя к бою, у противника падает”, — в интервью изданию "Украина.ру" заявил военный обозреватель.

По словам Леонкова, всё это обуславливается ещё тем, что большая часть регулярных Вооружённых сил Украины ликвидирована. А российские профессионалы, тем временем, постоянно повышают собственный уровень.