Российские Вооружённые Силы повышают профессионализм в результате специальной операции на Украине. А вот украинская армия теряет силы из-за контртактики союзных сил.
Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, новая тактика националистов предполагает не заходить в города, а располагаться вокруг них, чтобы, если ВС РФ войдут, их тут же окружить. Но она оказалась крайне неэффективной
"На любую тактику можно придумать контртактику. Но по сравнению с мариупольской операцией, освобождение лисичанского и северодонецкого направлений было проведено быстрее и с лучшими результатами. Профессионализм союзной армии у нас растёт от боя к бою, у противника падает”, — в интервью изданию "Украина.ру" заявил военный обозреватель.
По словам Леонкова, всё это обуславливается ещё тем, что большая часть регулярных Вооружённых сил Украины ликвидирована. А российские профессионалы, тем временем, постоянно повышают собственный уровень.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.