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Леонков о готовности ВСУ к контратакам: "Миллионную армию надо кормить"

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины, согласно информации разведчиков РФ, вряд ли готовы к контратакам.

Леонков о готовности ВСУ к контратакам: "Миллионную армию надо кормить"

Об этом сообщил редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.

По словам обозревателя, чтобы провести такие действия, которую обещает украинский президент Владимир Зеленский, нужны немалые технические средства и хорошая база.

"Это же не просто вы сели в танк и поехали. Танку нужно ГСМ, боекомплект, база, машина БРМ, которая будет его вытаскивать. Кроме того, должна быть артиллерия, миномёты, пехота, гаубицы, боеприпасы, санитарное и материально-техническое обеспечение", — подчёркивает аналитик.

Всю эту технику необходимо сосредоточить в местах, где планируется контрнаступление, немаловажное значение имеет и скорость пополнения боекомплекта, отметил Леонков.

Помимо этого, миллионную армию необходимо кормить: недалеко от войск должны располагаться склады, полевые кухни, даже простая вода.

Напомним, российская разведка донесла, что приготовлений таких масштабов у ВСУ пока нигде не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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