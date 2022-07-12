Вооружённые силы Украины, согласно информации разведчиков РФ, вряд ли готовы к контратакам.
Об этом сообщил редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.
По словам обозревателя, чтобы провести такие действия, которую обещает украинский президент Владимир Зеленский, нужны немалые технические средства и хорошая база.
"Это же не просто вы сели в танк и поехали. Танку нужно ГСМ, боекомплект, база, машина БРМ, которая будет его вытаскивать. Кроме того, должна быть артиллерия, миномёты, пехота, гаубицы, боеприпасы, санитарное и материально-техническое обеспечение", — подчёркивает аналитик.
Всю эту технику необходимо сосредоточить в местах, где планируется контрнаступление, немаловажное значение имеет и скорость пополнения боекомплекта, отметил Леонков.
Помимо этого, миллионную армию необходимо кормить: недалеко от войск должны располагаться склады, полевые кухни, даже простая вода.
Напомним, российская разведка донесла, что приготовлений таких масштабов у ВСУ пока нигде не зафиксировано.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.