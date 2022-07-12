Леонков о готовности ВСУ к контратакам: "Миллионную армию надо кормить"

Вооружённые силы Украины, согласно информации разведчиков РФ, вряд ли готовы к контратакам.

Об этом сообщил редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.

По словам обозревателя, чтобы провести такие действия, которую обещает украинский президент Владимир Зеленский, нужны немалые технические средства и хорошая база.

"Это же не просто вы сели в танк и поехали. Танку нужно ГСМ, боекомплект, база, машина БРМ, которая будет его вытаскивать. Кроме того, должна быть артиллерия, миномёты, пехота, гаубицы, боеприпасы, санитарное и материально-техническое обеспечение", — подчёркивает аналитик.

Всю эту технику необходимо сосредоточить в местах, где планируется контрнаступление, немаловажное значение имеет и скорость пополнения боекомплекта, отметил Леонков.

Помимо этого, миллионную армию необходимо кормить: недалеко от войск должны располагаться склады, полевые кухни, даже простая вода.

Напомним, российская разведка донесла, что приготовлений таких масштабов у ВСУ пока нигде не зафиксировано.