На окраине города Николаева обнаружили целую батарею из четырёх американских РСЗО HIMARS.
Атака на Херсонскую область с применением этой реактивной системы залпового огня может усилиться, поскольку в пригороде Николаева появились четыре пусковые установки, каждая из которых способна выпускать сразу 6 ракет. Итого, залп из всех установок может нести 24 боезаряда.
Об этом сообщает портал Reverse side of the medal.
По информации, в Николаев "заехало 4 установки РСЗО HIMARS".
Накануне в СМИ появилась информация, что ВСУ продали России установку РСЗО HIMARS. Цена "сделки" — 800 тысяч долларов.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.