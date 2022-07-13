В пригороде Николаева замечены четыре РСЗО HIMARS

На окраине города Николаева обнаружили целую батарею из четырёх американских РСЗО HIMARS.

Атака на Херсонскую область с применением этой реактивной системы залпового огня может усилиться, поскольку в пригороде Николаева появились четыре пусковые установки, каждая из которых способна выпускать сразу 6 ракет. Итого, залп из всех установок может нести 24 боезаряда.

Об этом сообщает портал Reverse side of the medal.

По информации, в Николаев "заехало 4 установки РСЗО HIMARS".

Накануне в СМИ появилась информация, что ВСУ продали России установку РСЗО HIMARS. Цена "сделки" — 800 тысяч долларов.