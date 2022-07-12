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Появилась информация, что ВСУ продали России HIMARS за 800 000 долларов

Силовые структуры

Появилась информация, что одну из реактивных систем залпового огня M214 HIMARS украинская армия продала России. Цена вопроса — 800 тысяч долларов.

Также якобы решается вопрос о передаче боевого комплекта за 330 тысяч долларов.

Как сообщает портал "Сигнал", передали РСЗО, бросив её в так называемой "серой зоне" — оставили в сарае, а ВС РФ должны наткнуться на американское вооружение в ходе зачистки.

Информация пока не подтверждена. Ждём факт подтверждения "находки".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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