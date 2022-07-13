Спецназ "О" ВС России открыл дорогу на Северск, усеяв её трупами боевиков ВСУ. Об этом сообщают в среду военкоры "Русской Весны".
Отмечается, что авангард штурмовых отрядов группировки "О" уничтожил много нацистов в опорном пункте на западной окраине Верхнекаменского.
Захват этого опорника лишает ВСУ возможности вести маневренную оборону, а украинским боевикам остаётся только постепенно умирать, пишут репортёры.
Ранее стало известно об уничтожении спецназом "Отважных" группы диверсантов ВСУ в районе Волчеяровки и Лисичанского НПЗ в ЛНР.
Также сегодня в МВД ЛНР заявили, что передовые группы союзных войск зашли в городскую черту Северска.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.