"РВ": спецназ "Отважных" открыл дорогу на Северск

Спецназ "О" ВС России открыл дорогу на Северск, усеяв её трупами боевиков ВСУ. Об этом сообщают в среду военкоры "Русской Весны".

Отмечается, что авангард штурмовых отрядов группировки "О" уничтожил много нацистов в опорном пункте на западной окраине Верхнекаменского.

Захват этого опорника лишает ВСУ возможности вести маневренную оборону, а украинским боевикам остаётся только постепенно умирать, пишут репортёры.

Ранее стало известно об уничтожении спецназом "Отважных" группы диверсантов ВСУ в районе Волчеяровки и Лисичанского НПЗ в ЛНР.

Также сегодня в МВД ЛНР заявили, что передовые группы союзных войск зашли в городскую черту Северска.