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Украинский политолог Фесенко: "На Западе понимают, что победить РФ невозможно"

Силовые структуры

Запад, с одной стороны, считает, что допустить поражение Украины нельзя, а с другой — не имеют представления, как победить РФ.

Украинский политолог Фесенко: "На Западе понимают, что победить РФ невозможно"

Об этом сообщил политолог из Украины Владимир Фесенко.

"Без помощи Запада длительную войну, затяжную, мы не можем выиграть. Но ситуация парадоксальна. На Западе есть консенсус западных элит и определённый уровень консолидации относительно того, что Россию надо остановить. Нельзя допустить, чтобы РФ выиграла эту войну, и чтобы Украина проиграла эту войну. Здесь есть консенсус. На Западе есть понимание того, чего нельзя допустить", — заявил эксперт.

Но тут, по его словам, на Западе начинаются расхождения.

"Не дать проиграть — да. А вот — что значит выиграть у России? И можно ли выиграть войну у путинской России? Вот тут начинаются разногласия и расхождения... Можно ли выиграть у России? Многие на Западе политики думают, что нельзя. Ну, не получится, потому что у России много ресурсов. Она готова к затяжной войне, как это ни странно, лучше, чем Запад", — подытожил украинец.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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