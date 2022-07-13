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Для прекращения обстрелов надо парализовать транспортное сообщение Украины

Силовые структуры

Чтобы покончить с обстрелами мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ, Россия должна нанести удары по транспортной и ж/д инфраструктуре Украины.

Для прекращения обстрелов надо парализовать транспортное сообщение Украины

Это парализует их, заявил военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко.

"Необходимо полностью парализовать железнодорожное сообщение. Сделать невозможным проникновение в Украину военных подразделений и западного оружия. Разрушить мосты через Днепр так, чтобы на их восстановление ушло не менее 6 месяцев. С военной точки зрения это очевидно. Нам нужно полностью парализовать Украину. Западные лидеры не должны ехать в Киев, как на прогулку”, — заявил главный редактор журнала "Национальная оборона".

Надо нарушить транспортную связь между областями Незалежной, а также поставить Владимира Зеленского "на колени", подчеркнул Коротченко.

Также по его словам, нужно ликвидировать украинский топливно-энергетический комплекс и систему госуправления. Важно выработать задачи, чтобы впоследствии западные кураторы Киева не смогли начать новую конфронтацию.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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