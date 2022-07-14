Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Командир нацбата "Медведи SS" Кравцов рассказал, как сослуживец зарезал пленного
Посольство РФ: заявления об изъятии паспортов Украины в России — дезинформация
WSJ: сделка по "зерновому вопросу" включает разминирование и прекращение огня
Бойцы ЛНР и РФ зашли в Северск, город находится под оперативным контролем
Бондаренко: украинские военные будут сдавать образцы ДНК для опознания
Зеленский пригрозил Северной Корее "жёсткой реакцией" на признание ДНР и ЛНР
The Gardian: на Украине попал в плен гражданин США Суеди Мурекези
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов подал документы на паспорт РФ
Кнутов: признание ДНР для Северной Кореи — взаимовыгодный шаг

Ополченцы ЛНР оценили гаубицу М777: орудие посредственное, но прицел интересный

Силовые структуры

Бойцам Народной милиции ЛНР удалось захватить американскую гаубицу М777 и боеприпасы к ней. Специалисты назвали орудие "довольно посредственным".

Ополченцы ЛНР оценили гаубицу М777: орудие посредственное, но прицел интересный

Именно из этой пушки ВСУ стреляли по мирным кварталам города Рубежный, рассказал российский военкор Евгений Поддубный. Гаубица немного пострадала во время успешной контрбатарейной борьбы, но основные узлы остались целы. Как пояснил репортёр, трофей полностью разберут специалисты, чтобы изучить его устройство.

Самой ценной частью захваченного оружия является американский цифровой баллистический калькулятор.

"Боевая информационная система уже уехала в закрытые ведомства", — отметил Поддубный.

По словам артиллериста ЛНР, гаубица М777, которая успела получить прозвище "три топора" или "портвейн", имеет "хороший" калибр 155 мм, но значительно уступает российским аналогам в манёвренности из-за больших габаритов.

Ранее военкоры сообщали, что украинскими артиллерийскими расчётами командуют специалисты из США.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
CNN: две измученные армии не могут нанести решающие удары на востоке Украины

Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.

CNN: две измученные армии не могут нанести решающие удары на востоке Украины
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Политика. Новости и аналитика
В МИД РФ пообещали "болезненный ответ" на западные санкции против России
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары "Искандерами" по военным целям ВСУ в Харькове
Силовые структуры
Против Максима Галкина в России возбудили уголовное дело
Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов Игорь Латунский Ветеран КГБ Марин: книги про разведчиков — чушь собачья Игорь Латунский Любовь Степушова Случай в Судаке: защищая участника СВО, не стоит уподобляться украинским фашистам Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Стремидловский: РФ и ФРГ поделят Польшу после ухода США из Восточной Европы
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ не остановили атаку на Новую Каховку из-за разрозненных ударов ВСУ
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по объектам ВСУ в Запорожье
Силовые структуры
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по объектам ВСУ в Запорожье
Последние материалы
Бондаренко: украинские военные будут сдавать образцы ДНК для опознания
Бойцы ЛНР и РФ зашли в Северск, город находится под оперативным контролем
Зеленский пригрозил Северной Корее "жёсткой реакцией" на признание ДНР и ЛНР
The Gardian: на Украине попал в плен гражданин США Суеди Мурекези
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов подал документы на паспорт РФ
Кнутов: признание ДНР для Северной Кореи — взаимовыгодный шаг
Ополченцы ЛНР оценили гаубицу М777: орудие посредственное, но прицел интересный
Военкор Котенок: если ВСУ ударят по России, центр Киева ждёт печальная участь
Премьер Чехии Фиала: газ не войдёт в следующий пакет санкций ЕС против России
Юрист Симонов предупредил россиян о чёрных кредиторах: маскируются под ломбард
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников