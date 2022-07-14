Ополченцы ЛНР оценили гаубицу М777: орудие посредственное, но прицел интересный

Бойцам Народной милиции ЛНР удалось захватить американскую гаубицу М777 и боеприпасы к ней. Специалисты назвали орудие "довольно посредственным".

Именно из этой пушки ВСУ стреляли по мирным кварталам города Рубежный, рассказал российский военкор Евгений Поддубный. Гаубица немного пострадала во время успешной контрбатарейной борьбы, но основные узлы остались целы. Как пояснил репортёр, трофей полностью разберут специалисты, чтобы изучить его устройство.

Самой ценной частью захваченного оружия является американский цифровой баллистический калькулятор.

"Боевая информационная система уже уехала в закрытые ведомства", — отметил Поддубный.

По словам артиллериста ЛНР, гаубица М777, которая успела получить прозвище "три топора" или "портвейн", имеет "хороший" калибр 155 мм, но значительно уступает российским аналогам в манёвренности из-за больших габаритов.

Ранее военкоры сообщали, что украинскими артиллерийскими расчётами командуют специалисты из США.