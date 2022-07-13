Военкор Коц: американцы сами управляют расчётами своих гаубиц на Украине

Расчетами 155-мм гаубиц М777 командуют американские инструкторы. Об этом, как сообщает военкор Александр Коц, стало известно после того, как военные ЛНР затрофеили уничтоженное орудие под Лисичанском.

"Расчет был накрыт в зоне ожидания, где украинские артиллеристы пополняли боезапас. Местные жители рассказали, что гаубицы охраняли около 100 спецназовцев ВСУ. А курировал расчеты чернокожий инструктор", — написал Коц в своем Telegram-канале, уточнив, что по данным разведки, это — гражданин США.

Являлся ли он кадровым военным или отставным инструктором — неизвестно.