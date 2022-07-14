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Командир "Медведей SS": зарубежное снаряжение у нацбатов было еще до 24 февраля

Силовые структуры

Всё снаряжение нацбатов Украины было иностранного производства еще до начала специальной операции.

Командир "Медведей SS": зарубежное снаряжение у нацбатов было еще до 24 февраля

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пленного командира националистического батальона "Медведи SS" Александра Кравцова.

"У нас была, в принципе, и до спецоперации вся снаряга неукраинского производства", — сказал пленный командир нацбата.

По информации из открытых источников, нацформирование "Медведи SS" входит в состав Вооружённых сил Украины. В Незалежной это боевое подразделение позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в РФ они считаются националистами.

По словам командира нацгруппировки, во время окружения российской армией металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе у боевиков, находящихся там, начались проблемы с поставками вооружения Запада.

"Только NLAW были, что из зарубежного у "Азова". "Джавелинов" не было. "Джавелины", NLAW были у морской пехоты. И всё, из зарубежного там не было, потому что поставки ограничены были в окружении", — рассказал неонацист.

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"Медведи SS" признались, когда у нацбатов появилось зарубежное снаряжение
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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