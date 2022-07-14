Командир "Медведей SS": зарубежное снаряжение у нацбатов было еще до 24 февраля

Всё снаряжение нацбатов Украины было иностранного производства еще до начала специальной операции.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пленного командира националистического батальона "Медведи SS" Александра Кравцова.

"У нас была, в принципе, и до спецоперации вся снаряга неукраинского производства", — сказал пленный командир нацбата.

По информации из открытых источников, нацформирование "Медведи SS" входит в состав Вооружённых сил Украины. В Незалежной это боевое подразделение позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в РФ они считаются националистами.

По словам командира нацгруппировки, во время окружения российской армией металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе у боевиков, находящихся там, начались проблемы с поставками вооружения Запада.

"Только NLAW были, что из зарубежного у "Азова". "Джавелинов" не было. "Джавелины", NLAW были у морской пехоты. И всё, из зарубежного там не было, потому что поставки ограничены были в окружении", — рассказал неонацист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.