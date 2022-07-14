В ночь на 14 июля ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по объектам ВСУ в Харькове

В рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины продолжают уничтожаться объекты военной инфраструктуры ВСУ.
В ночь на 14 июля в Харькове вновь прогремела серия взрывов. Как сообщает издание "Русская весна", российская армия поразила ударами ракет цели в городе. Над объектами замечены столбы дыма. По данным издания, зафиксировано не менее четырёх прилётов.
Противовоздушная оборона ВС Украины не сработала, а сирены воздушной тревоги были включены в момент взрывов.
Ранее сообщалось о нанесении серии ракетных ударов по военным целям в Запорожье.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.