В ночь на 14 июля ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по объектам ВСУ в Харькове

В рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины продолжают уничтожаться объекты военной инфраструктуры ВСУ.

В ночь на 14 июля в Харькове вновь прогремела серия взрывов. Как сообщает издание "Русская весна", российская армия поразила ударами ракет цели в городе. Над объектами замечены столбы дыма. По данным издания, зафиксировано не менее четырёх прилётов.

Противовоздушная оборона ВС Украины не сработала, а сирены воздушной тревоги были включены в момент взрывов.

Ранее сообщалось о нанесении серии ракетных ударов по военным целям в Запорожье.