ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Запорожье

В рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины продолжается уничтожение военной инфраструктуры противника.

Сегодня, 14 июля, Вооружённые силы России нанесли высокоточные ракетные удары по объектам ВСУ в Запорожье. Об этом сообщает издание "Русская весна". Данных об уничтоженных объектах и характере разрушений источник не представляет.

Помимо этого, взрывы прогремели на территориях Киевской и Одесской областей. Сирены воздушной тревоги работают по всей Украине.

Ранее по военным объектам в городе Николаеве было выпущено не менее 20 ракет.