ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Запорожье

В рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины продолжается уничтожение военной инфраструктуры противника.
Сегодня, 14 июля, Вооружённые силы России нанесли высокоточные ракетные удары по объектам ВСУ в Запорожье. Об этом сообщает издание "Русская весна". Данных об уничтоженных объектах и характере разрушений источник не представляет.
Помимо этого, взрывы прогремели на территориях Киевской и Одесской областей. Сирены воздушной тревоги работают по всей Украине.
Ранее по военным объектам в городе Николаеве было выпущено не менее 20 ракет.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.