Алёхин: негласное правило ведения любых войн — наёмников уничтожают

Российские Вооружённые силы активно уничтожают иностранных наёмников, которые сейчас воюют на стороне киевского режима.

Об этом сообщил полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алёхин.

В Министерстве обороны России ранее заявляли, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло 7107 наёмников. Ликвидированы или вернулись домой из зоны боевых действий 4366 человек, продолжают участие в конфликте 2741 боевик.

"Как показывает опыт и негласное правило ведения любых войн, наёмники уничтожаются. Это прекрасно знают наши солдаты и офицеры, принимающие участие в боевых действиях", — в интервью изданию "Украина.ру." сказал военный обозреватель.

По словам Алёхина, чем меньше наёмников участвуют на стороне киевской власти, тем лучше для России.