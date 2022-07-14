Российские Вооружённые силы активно уничтожают иностранных наёмников, которые сейчас воюют на стороне киевского режима.
Об этом сообщил полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алёхин.
В Министерстве обороны России ранее заявляли, что с начала специальной военной операции на Украину прибыло 7107 наёмников. Ликвидированы или вернулись домой из зоны боевых действий 4366 человек, продолжают участие в конфликте 2741 боевик.
"Как показывает опыт и негласное правило ведения любых войн, наёмники уничтожаются. Это прекрасно знают наши солдаты и офицеры, принимающие участие в боевых действиях", — в интервью изданию "Украина.ру." сказал военный обозреватель.
По словам Алёхина, чем меньше наёмников участвуют на стороне киевской власти, тем лучше для России.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.