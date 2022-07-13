Шурыгин: Украине иностранные наёмники нужны для идеологической вывески

Для Украины ценность наёмников как солдат — не основная причина их присутствия. Главный смысл заключён в идеологическом аспекте.

Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

"С их помощью украинские власти внушают своему народу и армии мысль, что весь мир с ними. Это очень важный идеологический аспект. Наёмники показываются как храбрые побратимы, которые все как один сражаются за свободу Украины", — цитирует аналитика издание "Известия".

Вместе с идеологической поддержкой националистов иностранцы выполняют еще одну функцию — с их помощью киевский режим притягивает к себе внимание прочих государств.

"О наёмниках делают передачи, к ним приезжают журналисты из их стран. Это позволяет удерживать проблемы Украины в фокусе внимания за рубежом, с их помощью транслировать свои, нужные киевскому режиму идеи", — заявил обозреватель.

Тем более что некоторые "легионеры" имеют опыт и являются профессиональными солдатами. Их навыки и умение используются для того, чтобы научить новичков применять зарубежную технику, которую Запад шлёт на Украину, — уже польза для Киева, отметил Шурыгин.