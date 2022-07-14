НАТО призывает ЕС платить за помощь Киеву: поражение будет ударом под дых

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Европарламенте разразился пафосной речью о поддержке Киева.

Он отметил важность антироссийских санкций, а также важность помощи Украине, но отметил, что такая поддержка имеет цену.

Столтенберг подчеркнул, что помогать Киеву — якобы в интересах самого ЕС, потому что "если он проиграет, это будет для нас ударом под дых".

"Поэтому вы должны платить. Платить за поддержку, платить за гуманитарную помощь, платить за последствия экономических санкций. Потому что альтернатива — заплатить гораздо более высокую цену позже… Поэтому мы должны перестать жаловаться, сделать шаг вперед и оказать поддержку", — заявил европейцам генсек военного блока.

Киев неоднократно подвергал критике НАТО из-за недостаточной помощи в её противостоянии против РФ. При этом внеблоковый статус Украины — одно из базовых условий Москвы для прекращения спецоперации.