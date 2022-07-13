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В Испании раскритиковали пропаганду Киева и коллективного Запада.

Журналисты испанской газеты Elespiadigita считают, что российская армия поступает на Украине правильно и что русские обязательно победят.

По мнению издания, на Украине существует настоящая конфронтация между РФ и альянсом НАТО. В Европе начали понимать, кто на самом деле противостоит героическим союзной армии РФ и ЛДНР, выражая уверенность в том, что русские победят в итоге.

В статье газеты приводятся сводки с фронта.

"Российские силы проводят тактически приостановленное наступление, которое потопит линию обороны НАТО от Северска до Бахмута. Силы НАТО начали бежать из Северска, опасаясь быть окруженными российскими войсками. НАТО отвечает только терроризмом и бомбардировками мирных жителей”, — подчеркнуло издание.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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