В Испании раскритиковали пропаганду Киева и коллективного Запада.
Журналисты испанской газеты Elespiadigita считают, что российская армия поступает на Украине правильно и что русские обязательно победят.
По мнению издания, на Украине существует настоящая конфронтация между РФ и альянсом НАТО. В Европе начали понимать, кто на самом деле противостоит героическим союзной армии РФ и ЛДНР, выражая уверенность в том, что русские победят в итоге.
В статье газеты приводятся сводки с фронта.
"Российские силы проводят тактически приостановленное наступление, которое потопит линию обороны НАТО от Северска до Бахмута. Силы НАТО начали бежать из Северска, опасаясь быть окруженными российскими войсками. НАТО отвечает только терроризмом и бомбардировками мирных жителей”, — подчеркнуло издание.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.