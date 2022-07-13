Elespiadigital: НАТО устроила на Украине террор с убийствами мирных жителей

В Испании раскритиковали пропаганду Киева и коллективного Запада.

Журналисты испанской газеты Elespiadigita считают, что российская армия поступает на Украине правильно и что русские обязательно победят.

По мнению издания, на Украине существует настоящая конфронтация между РФ и альянсом НАТО. В Европе начали понимать, кто на самом деле противостоит героическим союзной армии РФ и ЛДНР, выражая уверенность в том, что русские победят в итоге.

В статье газеты приводятся сводки с фронта.

"Российские силы проводят тактически приостановленное наступление, которое потопит линию обороны НАТО от Северска до Бахмута. Силы НАТО начали бежать из Северска, опасаясь быть окруженными российскими войсками. НАТО отвечает только терроризмом и бомбардировками мирных жителей”, — подчеркнуло издание.