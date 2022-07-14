Вучич: “Если Запад не примет предложение Путина, мы отправимся в ад”

Если коллективный Запад не примет предложение российского лидера Владимира Путина о проведении специальной операции на Украине, то в мире "начнётся ад".

Об этом сообщил в эфире президент Сербии Александр Вучич.

"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин покончит с Северском, Бахмутом и Соледаром, после этого на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка последует его предложение. Если Запад не примет это предложение, мы отправимся в ад, а они его не примут”, — заявил сербский лидер в эфире TV Pink.

По его словам, весь западный мир через украинцев сегодня ведёт войну против Российской Федерации.

"Это почти мировой конфликт", — подчеркнул Вучич.