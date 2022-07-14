Если коллективный Запад не примет предложение российского лидера Владимира Путина о проведении специальной операции на Украине, то в мире "начнётся ад".
Об этом сообщил в эфире президент Сербии Александр Вучич.
"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин покончит с Северском, Бахмутом и Соледаром, после этого на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка последует его предложение. Если Запад не примет это предложение, мы отправимся в ад, а они его не примут”, — заявил сербский лидер в эфире TV Pink.
По его словам, весь западный мир через украинцев сегодня ведёт войну против Российской Федерации.
"Это почти мировой конфликт", — подчеркнул Вучич.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.