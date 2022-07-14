Леонков: то, что США считают достижением в гиперзвуке, в России давно уже есть

У России есть значительное преимущество в области гиперзвука по сравнению с США. У РФ много разных видов такого оружия и уже идёт разработка его нового поколения, в то время как у Соединённых Штатов пока есть большие проблемы со стабильностью полётов гиперзвуковых ракет. Таким мнением поделился военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом Леонков прокомментировал отчёт ВВС США об успешных испытаниях ракеты, произведённой компанией Lockheed Martin. В оборонном ведомстве США уточнили, что это испытание стало третьим, в рамках которого был произведён фактический запуск ракеты.

Леонков сообщение американцев воспринял скептически, отметив, что США сейчас мучительно работают над тем, чему россияне научились уже давно.

"Главное в испытаниях гиперзвуковой ракеты — это не просто добиться определенной скорости полёта, а "научить" её на такой скорости маневрировать и точно поражать цель. Говорить о том, что "мы научили болванку летать на гиперзвуке", в американских реалиях может прозвучать как техническое достижение, при этом Россия имеет на вооружении немало гиперзвуковых комплексов различного базирования, причем это уже серийные образцы", — сказал Леонков в разговоре с РИА Новости.

Эксперт напомнил о том, что у России есть серийные гиперзвуковые ракеты морского, воздушного и наземного базирования — "Циркон", "Кинжал", "Искандер", "Авангард", проводятся тестирования межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Леонков подчеркнул, что, в отличие от американцев, у нас нет проблем с маневрированием гиперзвуковых ракет, и РФ теперь работает над увеличением их дальности. Эксперт иронично отметил, что перед РФ сейчас стоит задача разработки гиперзвука второго поколения, в то время как у США ещё много нерешённых проблем с первым этапом разработки, образцы которого ещё очень далеко от серийного производства.