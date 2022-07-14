Леонков: в России разработан РСЗО "Смерч" с дальностью 400 км

В ВСУ очередная смена приоритетов. "Bayraktar TB2", "Javelin", гаубицы М777 и "Caesar" на роль спасительного сверхоружия не дотянули. Ставка нынче сделана на РСЗО HIMARS из США.

По словам украинских боевиков, эта РСЗО бьёт на 100-300 км — и точно попадает. Но в РФ есть более серьёзные разработки, пишет "Военное дело".

Как сообщил эксперт Алексей Леонков, ссылаясь на встречи с тульским конструктором Николаем Макаровцом, тому удалось превратить РСЗО в систему высокоточного оружия. Для них высокая точность, с отклонением в 1-2 м. от цели — задача уже не актуальная.

Для высокоточного комплекса предусмотрели свой БПЛА, который выпускается из направляющего "ствола" установки. Беспилотник достигает района цели и выдаёт их координаты, после чего расчёт РСЗО их уничтожает дальнобойными снарядами.

Леонков отметил, что также велась работа по увеличению дальности полёта ракет — до 400 км.

"Инициативную разработку до серии довели, но таких систем в войсках мало. Так что разработка у нас есть. Наши конструкторы из ОПК России не в числе отстающих. Осталось наладить серийное производство. Нужно только волевое решение…" — подытожил обозреватель.