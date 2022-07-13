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ВСУ не могут дотянуться до ВС РФ при помощи HIMARS и бьют мирному населению

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины не могут дотянуться до российской армии с помощью HIMARS, поэтому наносят удары по гражданскому населению и объектам.

ВСУ не могут дотянуться до ВС РФ при помощи HIMARS и бьют мирному населению

Об этом сообщил, военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, украинские националисты используют американские реактивные системы залпового огня HIMARS при обстрелах мирного населения и гражданской инфраструктуры. Но достать до российской армии при помощи этих РСЗО они не могут.

Обозреватель отметил, что российские системы противовоздушной обороны эффективны против систем HIMARS. Украинские бандеровцы наносят удары по гражданским объектам, так как не могут атаковать позиции союзных сил из-за ограниченного вооружения.

Средства ПВО Вооруженных сил РФ одинаково хорошо справляются со снарядами как советских, так и американских РСЗО, отметил Константин Сивков.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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