Эксперты: ракетный удар по Виннице — ответ за Новую Каховку

По вотчине экс-президента Украины Петра Порошенко — Виннице нанесён ракетный удар.

Первый удар нанесён по Дому офицеров ВСУ, а также сгорело несколько десятков машин. Второй удар пришёлся по местному военкомату, сообщает блогер и журналист Юрий Подоляка.

"Было два прилета. Одна ракета угодила в Дом Офицеров, другая в военкомат. Кстати, раньше российские ракеты так далеко от фронта в подобные "заведения" не прилетали. Всё изменилось, после ударов HIMARS по военным и не военным объектам на Донбассе и на освобожденном Юге Украины", — заявил эксперт.

Ведущий Руслан Осташко уверен, что в Доме офицеров располагался "командный центр". А публицист Егор Холмогоров отметил, что такие удары будут теперь не редкостью.

"Для Западной Украины должно стать повседневной реальностью… После Каховки такие картинки на Украине должны стать ежедневными", — заявил он.

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