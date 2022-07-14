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США откладывают программу ленд-лиза для Украины

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Украинские надежды на масштабную поставку военной техники Запада по программе ленд-лиза медленно умирают вместе с планом по контрнаступлению.

США откладывают программу ленд-лиза для Украины

Напомним, наступление ВСУ должно было "начаться" после их насыщения оружием США. Оказывается, Белый дом до сих пор не определился с "окончательными полномочиями" Джо Байдена в данной программе.

Теперь всё отложено на неопределенный срок. Как пояснили сами американцы, теперь Киев получит оружие, правда, не в таком количестве, но зато бесплатно, пишет "Военное обозрение”. А вот по программе ленд-лизу платить нужно было в любом случае.

"Мы отдаем приоритет помощи Украине в сфере безопасности, которую им не придется возвращать впоследствии”, — заявил представитель Белого дома.

Но окончательного решения по ленд-лизу пока не принято — США до сих пор не приняли решение о полномочиях президента.

Однако некоторые аналитики полагают, что правительство просто поняло, что вливание оружия в Украину абсолютно бесперспективно, поэтому и затягивает поставку вооружения, маскируя паузу под различные проблемы.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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