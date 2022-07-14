Минобороны РФ: в Харьковской области уничтожен взвод гаубиц M777 из США

На позициях в населённом пункте Первомайский в Харьковской области уничтожен артиллерийский взвод американских гаубиц M777.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Также ликвилирована батарея реактивных систем залпового огня у города Славянска и взвод РСЗО у Николаевки.

"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области", — в частности, пишет военное ведомство.