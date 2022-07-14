На позициях в населённом пункте Первомайский в Харьковской области уничтожен артиллерийский взвод американских гаубиц M777.
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Также ликвилирована батарея реактивных систем залпового огня у города Славянска и взвод РСЗО у Николаевки.
"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области", — в частности, пишет военное ведомство.
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