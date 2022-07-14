МО Украины: данные о боевых потерях ВСУ являются "государственной тайной"

Данные о боевых потерях ВСУ являются "государственной тайной".

Об этом сообщила заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр.

"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей", — заявила замминистра.

В российском военном ведомстве в информационных сводках не раз указывалось о высоком уровне потерь украинских военных, которые, по данным Минобороны России, Генштаб Украины пытается представлять, как пропажу по неизвестным причинам или убыль от дезертирства.

Ранее отмечалось, что украинская армия теряет до 20 тысяч человек каждый месяц, поэтому военкоматы начали прибегать к "радикальным методам" призыва: отлавливают украинцев по дискотекам, магазинам, пляжам и компьютерным клубам. Причём вручают повестки всем без разбора.