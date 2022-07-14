Офицер спецназа Матвийчук: России может понадобиться американская РСЗО HIMARS

Предприимчивые бойцы ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Телеграм-канал "Рыбарь". Однако официально эта информация не подтверждена.

Военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук оценил, насколько важна для российской армии РСЗО HIMARS. Он отметил, что новейшие системы залпового огня ВС РФ гораздо эффективнее американских.

"Наши "Ураганы" и "Тайфуны" намного превосходят американскую систему по мощности, по дальности, по скорострельности и ещё ряду показателей", — заявил эксперт.

РСЗО HIMARS отличается от российских разработок системой целеуказания и наведения. Американская система залпового огня завязана с орбитальной группой и представляет из себя довольно эффективную цифровую систему. Эксперт отметил, что чем больше известно о вооружении противника, тем проще найти способы борьбы с ним.

"Ребята из ВСУ продажны и легко пойдут на то, чтобы лично обогатиться на западной помощи. Ни для кого не секрет, что Украина давно и активно перепродает вооружение, поставляемое им странами НАТО", — заключил офицер спецназа в беседе с "МК".