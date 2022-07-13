Коротченко: обстрелы ВСУ из HIMARS прекратятся после "полного паралича Украины"

ВСУ наносят удары по мирным жителям Донбасса, применяя американские системы залпового огня HIMARS, гаубицы M777, французские САУ "Цезарь". Военный эксперт Игорь Коротченко убеждён, что атаки со стороны украинских боевиков будут прекращены только после ликвидации объектов железнодорожной инфраструктуры Украины.

"Нужно полностью парализовать железнодорожное сообщение. Сделать невозможным переброску воинских частей и западного оружия на Украину. <…> Нужен полный паралич Украины. Западные лидеры не должны ездить в Киев, как на прогулку", — заявил аналитик в беседе с "МК".

Коротченко полагает, что сроки спецоперации по защите Донбасса затягиваются из-за бесперебойной работы критических объектов украинской инфраструктуры.

"Надо "ослепить", "обездвижить", парализовать Украину!", — заявил он.